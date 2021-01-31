'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta heyecan dolu gelişmeler 0:00 / 0:00

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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Engin Ar'ın şikayetini geri çekmesiyle özgürlüğüne kavuşan Kuzey ile Yıldız, Sefer ve Nahide ile bir tatil planı yaptı. Kamp yapmaya karar veren çiftlerin tatil macerası eğlenceli anlara sahne olurken, finalde hamilelik testi yapan Yıldız'ın "Ben şimdi hamile miyim?" sorusu ise büyük merak uyandırdı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 4.65 reyting ve yüzde 8.86 izlenme payı, AB’de yüzde 2.59 reyting ve 5.51 izlenme payı, Total’de 7.27 reyting ve yüzde 14.17 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #ZorGünler etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

KUZEY VE YILDIZ'IN ZOR ANLARI

Engin Ar'ın şikayetiyle tutuklanan Kuzey ve Yıldız, hem içine düştükleri durum yüzünden hem de birbirlerinden ayrı kaldıkları için derinden sarsıldı. Kuzey ve Yıldız hapishanede zor anlar yaşarken, karda kaybolan Osman ve Gökçe de kurtulmaya çalışıyordu.

Düştüğü için bayılan Osman'ın kendine gelmesiyle Gökçe derin bir nefes aldı. Burada Osman'ı ısıtmak ve yalnız bırakmamak için taşıyan Gökçe aynı zamanda Osman'ın hayatını da kurtarmış oldu.

Kuzey'den ayrı kalan Yıldız şarkı söylüyor;

ÇİFTLERİN KAMP MACERASI

Yıldız, Kuzey ve pampaları ise Engin Ar'ın şikayetini geri çekmesiyle hapishaneden kurtuldular. Özgürlüğüne kavuşan Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide ile birlikte tatil planı yaptı. Planları üzerine karavan kiralayan ekip kamp yapmaya karar verdi.

Kamp alanına gelen çiftler burada doğa içinde huzurlu ve keyifli anlar yaşarken başlarına geleceklerden habersizdi. Kamp yaptıkları yere gelen bir aile ve çocukları, tüm kamp eğlencesini kaçırınca tatil maceraları sonlandı.

Yılkuz ve SefNah kamp yapıyor;

Tatilin hazin sonu;

YILDIZ'IN ŞOKE OLDUĞU ANLAR

Kamp tatilleri sonlandıktan sonra eve döndüklerinde Yıldız'ın yaşadığı mide bulantısı herkesi meraklandırdı. Finalde hamilelik testi yapan Yıldız'ın sonucu gördüğü an yaşadığı şaşkınlık dikkat çekerken, "Ben şimdi hamile miyim?" sorusu ise heyecan uyandırdı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 50. bölüm tanıtımı yayınlandı. Alışveriş sırasında Nahide'nin doğum sancılarının başladığı tanıtımda paniğe kapılan Sefer'in telaşlı halleri izleyenleri güldürüyor. İki aşık Kuzey ve Yıldız'ın restoran konusunda inatlaşmasında Kuzey galip gelirken, Yıldız'ın düşünceli hali dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 50. Bölüm Tanıtımı;