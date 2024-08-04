Kuzey Kore lideri, Güney'i ülkesindeki sel felaketinin boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçladı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını iddia eden Güney Kore'ye tepki gösterdi. Kim, Güney Kore medyasının uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınadı. Diğer yandan Kim, selin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmış, Kim'in bu görüntüleri dünya basınında geniş yer almıştı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore medyasını ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınadı.
Yonhap'ın haberine göre Kim, Güney Kore'nin Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığına dair açıklamasına tepki gösterdi.
KİM'DEN GÜNEY KORE'YE: DÜŞMAN
Kim, Güney Kore medyasını Kuzey Kore'deki sel felaketinin boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınadı.
Güney Kore'yi değişmez bir düşman olarak nitelendiren Kim, Kuzey Kore'nin imajını zedelemek için propaganda yapıldığını savundu.
KİM ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI
Kim'in ülkesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı anlar görüntülenmişti
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.