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Kuzey Kore'ye tütün ürünleri satan şirket, 650 milyon dolara yakın ceza ödeyecek

ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara aykırı olarak sigara sattığını kabul eden Londra merkezli tütün ve elektronik sigara şirkete British American Tobacco (BAT), 635 milyon dolar ceza ödeyecek

Kuzey Kore'ye tütün ürünleri satan şirket, 650 milyon dolara yakın ceza ödeyecek
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HABERTURK.COM / Reuters

British American Tobacco Plc (BAT), bir yan kuruluşunun Kuzey Kore'ye tütün ürünleri satarak ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve banka dolandırıcılığı yapmak suçlamalarını kabul etti ve ABD makamlarına 635 milyon doları aşkın ceza ödemeyi kabul etti.

BAT'ın 2007-2017 yılları arasında Kuzey Kore'ye tütün ürünleri sattığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen düzenlediği basın toplantısında, "Bu dava ve buna benzer diğerleri, şirketlere bir uyarı işlevi görüyor" dedi.

Dava, ABD Adalet Bakanlığı tarihinde "Kuzey Kore'ye tek başına en büyük yaptırım cezası" olarak kayıtlara geçti.

BAT CEO'su Jack Bowles yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmalara yol açan suistimalden derin üzüntü duyuyoruz ve haklı olarak bizden beklenen en yüksek standartların altında kaldığımızı kabul ediyoruz." dedi.

ABD, nükleer ve balistik füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye ağır yaptırımlar uyguluyor.

Geçen yıl ABD, Kuzey Kore'ye tütün ihracatının yasaklanması için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunmuştu. Rusya ve Çin kararı veto etmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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