Kuzey Kore'de ABD'yi endişelendiren gelişme

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Kuzey Kore yönetiminin yakın zamanda ABD'ye göndereceği 'yılbaşı sürprizinin' kıtalararası bir balistik füze olabileceği söyleniyor.

ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara her geçen gün daha fazla tepki gösteren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pazar günü üstü düzey yöneticilerle bir araya gelerek Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini artırmaya yönelik atılacak adımları konuştu.

Silah uzmanları, uydu görüntülerinden Kuzey Kore'nin '16 Mart' silah fabrikasında son bir ayda belirgin bir hareketlilik yaşandığını belirledi.

Uzmanlara göre bu hareketlilik, Kuzey Kore'nin yeni bir kıtalararası balistik füze üretmeye çalıştığının göstergesi.

ABD SÜREKLİ İZLİYOR

New York Times gazetesi, Amerikan istihbaratının Kuzey Kore'deki faaliyetleri saati saatine takip ettiğini, zira Pyongyang yönetiminin Amerikan kıyılarına ulaşabilecek güçte yeni bir füze üretmeye çalıştığının düşünüldüğünü yazmıştı.

Cumartesi günü ABD başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile gerçekleştirdiği 75 dakikalık telefon görüşmesi de, bu endişeleri doğrular nitelikte bir işaret olarak yorumlandı.

Kuzey Kore, bu ay başlarında yeni bir roket motoru denemesi gerçekleştirmişti.