Tur otobüsünde korkutan yangın!

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkisinde motor kısmından tutuşan tur otobüsü, alev alev yandı. Sürücünün yangını fark edip yolcuları otobüsten indirmesi ise olası bir faciayı önledi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkisinde seyir halindeki otobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den Çanakkale'ye doğru seyir halinde olan tur otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı otoyolun emniyet şeridine çekerek yolcuları aşağıya indirdi.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın kısa sürede büyüyerek bütün otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri önlem alarak trafikte akışı sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İHA'nın haberine göre; yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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