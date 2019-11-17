Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 10. bölümüyle ekrana geldi. Kuzey’le yirmi yıldır hayalini kurduğu anda Şule’nin gelişiyle dünyası başına yıkılan Yıldız, gözyaşlarına hâkim olamadı. Kuzey’le Şule’nin kâğıt üzerinde hala boşanmadığını öğrenen Yıldız’ın hevesleri bir kez daha yarıda kaldı. Kuzey ise Yıldız’ı kendine inandırmak için her şeyi yaptı fakat Yıldız’ın ikna olmaya niyeti yoktu. Kuzey, bir taraftan aşkı için mücadele ederken bir taraftan Şule’yi ikna etmeye çalıştı.

Şimdilik sorun çıkarmaya niyeti olmayan Şule, uzlaşma içinde bir ayrılıktan başka beklentisi olmadığını Kuzey’e söylese de Yıldız’a anlattıkları bambaşkaydı. Kuzey, boşanma işlemlerini bir an önce başlatmak isterken, bir yandan da tüm enerjisini Yıldız’a yoğunlaştırdı. Yara almaktan fazlasıyla yorulan Yıldız, bu duruma kesin bir son vermek için köye, babasının evine dönmeye karar verdi. Fakat bu hamlesi Kuzey’i durdurmaya yetmedi. Kuzey, Yıldız’ı kaçırmaya karar verdi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 11. Bölüm Tanıtımı!

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