Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 13. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey’in Yıldız’a rest çektiği, iki aşığın küstüğü tanıtımda Sefer ve Kuzey cerrah kılığına giriyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 12. bölümüyle ekrana geldi. Kuzey, Şule’nin boşanmak istemediğini Yıldız’a söylemeye gelen Gökçe’ye engel oldu. Çünkü Yıldız’ın bu gerçeği öğrenmesi Kuzey’e bir daha güvenmemesi anlamına gelecekti. Gökçe’nin konuşmaması için elinden geleni yapan ve başarı olan Kuzey, Sefer’i engelleyemedi. Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenen Yıldız, öfkeden deliye döndü. Kuzey’in Yıldız’ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar bir bir boşa çıktı. Pes etmeye niyeti olmayan Kuzey hasta olunca, Yıldız dayanamayıp yardım etti. Aşıkların arasına engel olan buz dağı erimeye başladı. Kuzey ve Yıldız’ı ayırmak için elinden geleni yapan Şule, Yıldız’ın kapısını çaldı. Kuzey’in karşısında boşanma kağıdını Yıldız’a veren ve sözleriyle Yıldız’ı sinirlendiren Şule amacına ulaştı. Kimsenin beklemediği bir şey yapan Yıldız, işi zora soktu. Yıldız, sinirlerine hakim olamayıp boşanma kağıdını yırtınca, Şule boşanmaktan vazgeçti. Şule’nin oyununa gelen Yıldız, Kuzey’in sert tepkisiyle karşılaştı. Final sahnesinde Kuzey’in, “Sen beni istiyor musun, istemiyor musun?” sorusuna Yıldız’ın vereceği cevap merak konusu oldu.

KUZEY YILDIZI 12. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 7 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!