Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. son bölümde; Yıldız'ın hamilelik haberiyle bütün aile büyük bir sevinç yaşarken, Kuzey ile Yıldız çifti de gelecek bebekleri için tatlı bir heyecan yaşıyordu. Diğer tarafta evlenmeyi dört gözle bekleyen Poyraz ve Kamer de, kız isteme merasiminin bir an önce gerçekleşmesini istiyordu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 50. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 50. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tam bekledikleri an yaşanırken, Kuzey'in Kamer'i vermeyerek itiraz etmesi herkesi şaşırttı. Kuzey, kendisinin kız isteme sürecinde yaşadıklarını hatırlayarak, Poyraz'ı zorlamaya karar verdi. Bebek sürprizi Kuzey ile Yıldız'ın tüm hayatını değiştirmeye başlarken, doktorun söyledikleriyle Kuzey, Yıldız'ı korumak için adeta olağanüstü hal başlattı.

Doktor, Yıldız'ın hamilelik sürecinde çok dikkat etmesi ve stresten uzak kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Yıldız'ın artık çalışmasını istemeyen Kuzey, restoranı devralarak koruma tedbirlerine başladı ve Yıldız'ı eve gönderdi. Nahide'nin başlayan sancıları herkese panik dolu anlar yaşatırken, Sefer'in telaşı ekran başındaki izleyicilerin yüzünü güldürdü. Nahide'nin sonunda doğumu başladı ve çiftin bir kız bebeği dünyaya geldi. Finalde ise yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Kuzey'in kızları evde yokken Yıldız, restorana gidip Kuzey'e bakmak istedi ancak evden çıktığında yere düştü. Acı içinde kalan ve sesini kimseye duyuramayan Yıldız'ın hali korku dolu anlara sahne oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 13 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!