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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. yeni fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 54. yeni bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin Cumartesi günü ekranlara gelecek merakla beklenen 54. yeni bölümünden yeni fragmanı yayımlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. yeni fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 54. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"KIRMIZI KAFALI BİR KEÇİNİN KOCASINI KAÇIRMAK NEYMİŞ GÖSTERECEĞİM BEN ONLARA!"

Nahide ve Sefer'in dağılmış hallerinin dikkat çektiği tanıtımda gençler, Rus mafyasının elinde zor anlar yaşıyor. Kuzey, kaçırılan gençlerin yardımına koşarken, Yıldız da olayların içine dahil oluyor. Kocasının kaçırıldığını öğrenen Yıldız, Kuzey'i kurtarmak için harekete geçerken, heyecan giderek yükseliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 53. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Saldırıya uğrayan Sefer, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Haberi alan ailesi, Sefer'i eve döndürmek için ne kadar uğraşsa da onu ikna edemedi. Kalbi kırılan Sefer, yola tek başına devam etmeye karar verdi. Yeniden sokaklara döndü ve başını belaya sokmakta da yine gecikmedi.

Gençler, eve gelen davetsiz bir misafirle büyük panik yaşadı. Ivanka, hırsız olduğunu ve mafyadan bir elmas çaldığını söylerken, hepsini kocasını kurtarmak için yaptığını açıkladı. Zor durumda olduğunu düşündükleri Ivanka'ya yardım eden gençler, soyulduklarında ise büyük bir şok yaşadı. Sokaklara geri dönen Sefer, organ mafyasının eline düşünce korku dolu anlar yaşandı. Sefer'in yardımına koşanlar ise pampaları Kuzey ve Ruhi oldu.

Kuzey ve Yıldız'ın yokluğunda işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Sefer'in ve gençlerin başı büyük bir belaya girdi. Nahide'nin aldığı hediye kolye, Sefer'i zor durumda bıraktı. Ivanka, kolyenin peşine düşerken, tam o anlarda gelen Nahide, Sefer ile Ivanka'yı birlikte yakaladı. Kuzey'in kızlarını, bacanakları, Mete ve Halil İbrahim'i de mafya kaçırdı. Haberi alan Kuzey şoke olurken, gençlerin nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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