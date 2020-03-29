Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 27. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız'ın Kuzey'i öptüğü tanıtımda süper güçlere sahip olan Sefer'in "Bana bundan sonra On Bir diyeceksiniz!" dediği anlar izleyenleri kahkahaya boğuyor. Çetin, kaçırıldığı için Sefer, Yaşar ve çocukları ihbar ederken, Yıldız koyda fenalaşan Kuzey'in yardımına koşuyor. Yıldız, Kuzey'in artık dünya ahiret arkadaşı olduğunu söylerken, iki inatçı aşığın arasında olacaklar merakla bekleniyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. yeni bölümüyle 4 Nisan Cumartesi akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Kuzey'i kendinden uzaklaştırmak isterken neredeyse onun hayatına mal oluyordu. Yıldız, sevdiği adamı kurtarabilmek için çırpınırken, denize açılan Sefer ve kızlar, Yıldız'ın yardım çağrısını fark ederek Kuzey'i kurtardı. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı yaşadı. Kuzey, kendine geldiğinde yaşadıkları durumu Yıldız'la kavuşabilmek için bir fırsat olarak düşünse de Yıldız’ın öfkesi dinmek bilmedi. Kuzey'in duygu sömürüsüne katlanamayan Yıldız hastaneyi terk etti. Tüm olanlara rağmen kendini affettirmek için çabalayan Kuzey, Şule'nin boşanma sözleşmesine koyduğu maddeyi öğrenince sinir krizi geçirdi. Bu maddeye göre Kuzey boşandıktan sonra bir yıl kimseyle evlenemeyecekti yani Yıldız ile bir yıl daha kavuşamayacaktı. Talihsiz aşık, elini neye atsa sonunda hüsrana uğrarken, Nahide olaya el koydu ve bir plan yaptı. Kuzey, Yıldız'ı varlığıyla değil yokluğuyla kazanacaktı. Yıldız'ın, özlemine yenik düşmesini bekleyen Kuzey, kimseye söylemeden ortadan kayboldu. İnzivaya çekildiği barakaya Mahmut ve Yıldız'ın gelmesiyle Kuzey şoke oldu. Mahmut ile aşk yaşıyormuş gibi oyun oynayan Yıldız, Kuzey'i delirtti. Finalde ise oyun oynadığını itiraf eden Yıldız, Kuzey'e "Sensiz olamıyorum ben..." diyerek duygularını itiraf etti. Yıldız sonunda inadını bıraktı ve iki aşık yeniden kavuştu. Peki YılKuz aşkı tekrardan mutlu günlerine dönebilecek miydi?

KUZEY YILDIZI 26. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.