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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız, ailesini kurtarmak için harekete geçiyor!
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Yıldız, ailesini kurtarmak için harekete geçiyor!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 54. bölümünde Kuzey, herkesin iyi olduğundan emin olup küçük bir ara verdiği balayına döndüğü sırada başka bir felaket haberiyle sarsılmıştır. Her odasının başka bir belaya açıldığı, her koridorun başka sürprizler taşıdığı bu otelde bizimkilerin kurtulma şansı gittikçe azalmaktadır. Kocasız balayına daha fazla dayanamayan Yıldız, olaya el atacaktır. Ama ailesinin kurtarıcısı mı olacak yoksa onlarla aynı kaderi mi paylaşacaktır?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız, ailesini kurtarmak için harekete geçiyor!
Yıldız, ailesini kurtarmak için harekete geçiyor!
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 54. bölümünde Kuzey, herkesin iyi olduğundan emin olup küçük bir ara verdiği balayına döndüğü sırada başka bir felaket haberiyle sarsılmıştır. Bu sefer tehlikede olan Sefer değil, biricik kızlarıdır.

Kuzey, kızlarının izini sürerken bu belaya, çevresindeki herkesin batmış olduğunu fark eder. Ama iş işten geçmiş, kendisi de neredeyse boğazına kadar bu belaya batmıştır.

Kızlarını, bela sarmalından kurtarmaya çalışırken bir yandan da Yıldız’ı endişelendirmemeye çalışan Kuzey, hayatının en büyük sınavlarından birini vermektedir.

Her odasında başka bir sürpriz saklayan otel, bizimkilerin kurtulmaya çalıştığı bir labirente dönüşmüştür. Her odasının başka bir belaya açıldığı, her koridorun başka sürprizler taşıdığı bu otelde bizimkilerin kurtulma şansı gittikçe azalmaktadır. Ama kocasız balayına daha fazla dayanamayan Yıldız, olaya el atacaktır. Ama ailesinin kurtarıcısı mı olacak yoksa onlarla aynı kaderi mi paylaşacaktır?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın 54. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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