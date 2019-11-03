Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 7.17 rating ve yüzde 17.93 izlenme payı, Total'de 8.53 rating ve yüzde 21.87 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 4.87 rating ve 13.15 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #senaşıksın etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #senaşıksın etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 45 dakika, dünyada 3 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY’İN HAMLESİ TERS TEPTİ!

Yıldız’a âşık olmadığını bir kez daha dile getiren, hatta bu kez işi büyütüp bunu resmen dağa taşa haykıran Kuzey, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yıldız, hayatında belki de ilk defa Kuzey’i bu kadar şaşırtmayı başardı. Kuzey’in kendisine âşık olduğunu iddia eden Yıldız, bu hamlesiyle Kuzey’le olan ilişkisindeki dengeleri değiştirme yolunda ilk adımı attı. Kuzey’le Yıldız’ı birleştirmek için elinden geleni yapan Nahide, Yıldız’a hızlandırılmış aşk dersleri vermeye başladı. Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içine düşerken, Yıldız bunun tadını çıkardı. Barışan Kadıoğulları ve Mollaoğulları küs geçirdikleri yılların acısını çıkarırken, Kuzey de kızları ve ablalarıyla uğraştı. Bir tarafta aşk acısı çeken kızları, bir tarafta aşkından ne yapacağını şaşıran ablası, Kuzey’i delirme noktasına getirdi.

"SEN BANA AŞIKSIN!"

NADİDE'DEN HIZLANDIRILMIŞ AŞK DERSLERİ;

YILDIZ’IN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!

Şükrü ve Feride, hastanede yatan Ömer’in yanına gitmeye çalışırken kaza geçirdi. Kuzey ve Yıldız’ın yardımıyla hastaneye yetiştirilen ikili kazayı ucuz atlattı. Kuzey ve Yıldız’ı bir araya getirmek için yemin eden Nahide, tabii ki ortağı Pembe’den yardım istedi. Ordu’nun kalpleri ayarlama enstitüsünün devreye girmesiyle kırık kalpler sonunda birleşecekti. Kuzey ve Yıldız’a sürpriz bir doğum günü organizasyonu yapan Nahide ve Pembe planlarını uygulamaya koydu. Dileklerini dileyen Kuzey ve Yıldız limonatalarındaki ilacın etkisiyle derin bir uykuya daldı. Uyandığında yanında Kuzey’i bulan Yıldız, Kuzey’in eski karısının adını sayıklamasıyla gözyaşlarına hâkim olamadı.

YENİ BÖLÜMDE ŞENLİK VAR!

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 9. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve Yıldız’ı yakalayan Sefer’in öfkeden deliye döndüğü tanıtımda, “This is Ordu”dan nasibini bu kez Yıldız ve Nahide alıyor. Kuzey’in aşk itirafı izleyenleri şaşırtırken, gözyaşlarına boğulan Yıldız, Kuzey’e inanamıyor."

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

İŞTE KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 9. BÖLÜM TANITIMI: