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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 23. bölüm tanıtımları yayınlandı: Yıldız, Kuzey'i affetmiyor!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 23. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicileriyle buluşacak. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 23. bölüm tanıtımları...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk
HABERTURK.COM

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 23. bölümünde Kuzey’e bir kez daha güvenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yıldız için yapılacak tek bir şey vardır. Artık Kuzey’i tarihe gömecektir. Kuzey, her şeyi boşanabilmek için, Yıldız’a kavuşabilmek için yaptığını söylese de bunun Yıldız için hiçbir anlamı yoktur.

Kuzey ona yalan söylemiş, yalandan da olsa başka bir kadının ellerini tutmuş, gözlerinin içine bakmıştır. Kuzey, vuslat için çıktığı yoldan, ayrılıkla dönmüştür. Yıldız, Kuzey’i affetmemek için ne kadar kararlıysa, Kuzey de onu ikna etmek için kararlıdır.

İki aşık, aylar önce köprünün üstündeki iki inatçı keçiyken şimdi denizin üstündeki iki inatçı kaptandır. Dümeni, Yıldız Kaptan da Kuzey Kaptan da terk etmeyecektir. Ama hırçın Karadeniz, ikisinden birine fazladır. Yıldız, Kuzey’e artık onun için parlamayacağını, kalbindeki kazığı söküp attığını ispat etmeye çalışsa da inatçı aşığımızın bunu kabul etmeye niyeti yoktur.

Bunun için her yolu dener. Kuzey’in ikna olmayacağını anladığında, onu da ona aşık geçirdiği yirmi yılı da silip attığını ispatlamak için son kozunu kullanır. Yıldız Kuzey’i, yirmi yıllık aşkının küllendiğine inandıracak mıdır?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 23. bölüm tanıtımları:

 

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 23. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

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