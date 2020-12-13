Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 4.73 rating ve yüzde 9.15 izlenme payı, AB’de yüzde 3.12 rating ve 6.38 izlenme payı, Total’de 7.38 rating ve yüzde 14.62 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte bölüm etiketi #KaçBakalım ise uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

RUHİ BÜYÜK SIRRI ÇÖZDÜ

Sefer ve Ruhi, bu sefer yanlarında Cevher ile birlikte gizemli eve geri döndü. Yangınların gizemini çözmek için girdikleri evde korkunç olaylar ve tuhaflıklarla karşılaşan ekibin halleri ise ekran başındakileri kahkahalara boğdu. Sefer ve Ruhi ne derse desin Cevher, ucunda 500 bin lira ödül olan gizemli evden çıkmayı kabul etmeyince, üçünün de başına gelmeyen kalmadı. Samara diye adlandırdıkları tuhaf görünümlü kızlar tarafından etrafı sarılan Cevher ve Sefer, birden alevler içinde kaldı. İkilinin yardımına koşan isim ise Ruhi oldu. Cevher ve Sefer'i kurtarmayı başaran Ruhi, gizemli evdeki büyük sırrı da çözdü.

YILDIZ, KUZEY'DEN KAÇTI

Yıldız ile Kuzey'in ise evli ve mutlu hayatında ilk sorun patlak vermeye başladı. Kuzey, mutlu evliliklerini bir bebek ile taçlandırmak isterken, Yıldız'ın henüz buna niyeti yoktu. Yıldız, binbir türlü bahane bularak Kuzey'den kaçmaya çalışırken, ikilinin tatlı inatlaşmaları eğlenceli anlara sahne oldu. Yıldız ne kadar kaçarsa kaçsın finalde Kuzey'in sözleri, pes etmediğini gösterdi.

"Bu gece iyi dinlen..."

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 44. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in Yıldız'a tepki gösterdiği tanıtımda ikilinin arasında gerilim yükseliyor. Kuzey'den kaçan Yıldız sorunu çözmek için terapiste giderken, korkusunu yenmek için bebek bakmaya çalışması yüzleri güldürüyor. Gökçe'nin serenadı ise romantik anlara sahne oluyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 44. Bölüm Tanıtımı;