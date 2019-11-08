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HaberlerMagazinKuzey Yıldızı'nın Sefer'i Toygan Avanoğlu'ndan isyan - Magazin haberleri

Kuzey Yıldızı'nın Sefer'i Toygan Avanoğlu'ndan isyan

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuzey Yıldızı’nın Sefer’i Toygan Avanoğlu, geçtiğimiz bölümde Halil Sezai’nin İsyan şarkısını hem söyledi hem çaldı. Başarılı oyuncu kendine has yorumuyla izleyicilerden tam not aldı

Kuzey Yıldızı - Toygan Avanoğlu

Dizi, Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturuyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 8. BÖLÜM SEFER'İN İSYAN ŞARKISI: 

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

 

 

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