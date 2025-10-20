KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyla burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklanacak. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs/kredi sonuç ekranı aracılığıyla görüntüleyebilecek. Peki, 2025-2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025-2026 KYK burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Eğitim hayatlarına ve bulundukları şehirlerdeki yaşam giderlerine katkı sağlamak amacıyla burs başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuruları 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erdi. Başvuruların değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi bekleniyor.
Sonuçlarla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa, haberimiz güncellenerek duyurulacaktır.
Geçtiğimiz yıl, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 5 Kasım 2024’te açıklanmıştı.
2025 KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?
KYK’dan ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları öğretim yılı ekim ayını kapsayacak şekilde toplu olarak Kasım veya Aralık ayında hesaplara yatırılacak.
Sonraki aylarda ise burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında düzenli olarak ödeniyor.