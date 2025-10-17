KYK burs/kredi başvuruları bugün sona eriyor! 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve şartları
2025-2026 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için verilen sürenin sonuna gelindi. KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim Cuma bugün sona erecek. Üniversite eğitimleri süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet...
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için son güne girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve öğrenim kredisi başvuruları bugün sona eriyor. Öğrencilerin saat 23.59’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bilindiği üzere KYK bursu geri ödemesiz olurken, öğrenim kredisi geri ödemeli oluyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte GSB KYK burs başvuru ekranı ve şartları…
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!
Gençlere üniversite öğrenimleri boyunca maddi açıdan destek olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları için son güne girildi.
13 Ekim Pazartesi günü başlayan GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.
GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.
Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyenler, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.
Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet’e aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin başvuru sırasında sorun yaşamamak adına e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek öğrenim bilgilerinin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini talep etmesi gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için bu öğrencilere burs/kredi verilemeyecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2025-2026 KYK burs ve kredi tutarları henüz belli olmadı. 2024-2025 yılında uygulanan burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi;
Lisans ve ön lisans öğrencileri için 3 bin TL,
Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL,
Doktora öğrencileri için 9 bin TL.