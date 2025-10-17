2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için son güne girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve öğrenim kredisi başvuruları bugün sona eriyor. Öğrencilerin saat 23.59’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bilindiği üzere KYK bursu geri ödemesiz olurken, öğrenim kredisi geri ödemeli oluyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte GSB KYK burs başvuru ekranı ve şartları…