KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme yapılacak mı? 2025-2026 KYK burs/kredi ödeme takvimi açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklandı. Taahhütname onayı için verilen süre de 9 Kasım 2025 tarihinde sona erdi. Akabinde ise gözler KYK burs/kredi ödeme tarihleri takvimine çevrildi. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk KYK bursu ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve yeni burs tutarını merak ediyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi gün yapılacak, burs ve kredi tutarı ne kadar olacak? İşte, GSB ile 2025-2026 KYK toplu ödeme tarihi ve yeni burs/kredi miktarları hakkında ayrıntılar...
2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları 4 Kasım’da açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) yapılan duyuru ile birlikte burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Taahhütname onayı işlemleri ise 9 Kasım’da tamamlandı. Şimdi sıra KYK bursu ödemelerinde. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencileri KYK burs/kredi ödeme tarihleri takvimi için GSB duyurularını yakından takip ediyor. ‘’2025-2026 KYK bursu ne zaman yatacak, toplu ödeme yapılacak mı, hangi gün ödenecek?’’ sorularına yanıt aranırken, yeni burs ve kredi tutarı da merak ediliyor. İşte, detaylar…
2025-2026 İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre; taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs ve kredi almaya hak kazanacak.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.
Ancak KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2025-2026 ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl KYK burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, 18-22 Kasım tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 aylık ödeme yapılmıştı.
Bu yıl da benzer şekilde, iki aylık toplu ödemenin Kasım ayının 3. haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak belirlenmişti.
2026 yılı KYK burs ve kredi miktarı ise henüz açıklanmadı. Burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce açıklanması bekleniyor.
T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.
Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün, “8” ile biten öğrenciler ise üçüncü gün burs/kredi ödemelerini hesaplarında görecek.