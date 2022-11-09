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KYK faizlerinin silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

KYK faizlerinin silinmesi bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. KYK borç faizleri için kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba kanun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla KYK öğrenim kredisi alanlar borçlarının aldıkları miktarı kadarını ödeyecekler. İşte KYK borçlarının silinmesine ilişkin detaylar haberler...

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  • KYK faizlerinin silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK borçları silindi mi?

    Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba kanun içerisinde yer alan KYK faizlerinin silinmesi teklifi de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kabul edildi. İşte KYK borç faizlerinin silinmesine ilişkin bilgiler...
  • KYK faizlerinin silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK borçları silindi mi?

    KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

    Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

    Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.
  • KYK faizlerinin silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK borçları silindi mi?

    Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

    Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.
  • KYK faizlerinin silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK borçları silindi mi?

    Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

    Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.
  • KYK faizlerinin silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK borçları silindi mi?

    Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

    Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

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