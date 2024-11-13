KYK bursu ilk ödeme ne zaman 2024-2025? GSB ödeme takvimi ile 3 aylık toplu KYK burs/kredi ödeme tarihleri
KYK burs ödeme tarihleri takvimi için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs ve kredi sonuçları açıklandı. Taahhütname onayı için verilen süre de sona erdi. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk KYK bursu ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalarına başladı. Peki, T.C. kimlik numarası son hanesine göre 2024-2025 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak, hangi ay yapılacak? İşte, GSB ödeme takvimi ile 3 aylık KYK toplu ödeme tarihi ve yeni burs miktarları hakkında ayrıntılar.
2024-2025 KYK burs ve kredi sonuçları 6 Kasım’da açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) yapılan duyuru ile birlikte burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Taahhütname onayı işlemleri ise 8 Kasım’da tamamlandı. Şimdi sıra KYK bursu ödemelerinde. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencileri ‘’KYK ilk burs ödemeleri ne zaman yatacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024-2025 GSB KYK burs ödeme tarihleri takvimi ve yeni burs miktarları hakkında bilgiler...
KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl KYK burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.
Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğide haberimizde yer verilecektir.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.
2025 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
2024 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak belirlenmişti.
2025 yılı KYK burs ve kredi miktarı ise henüz açıklanmadı. Burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.
Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.