KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? KYK yurt tipi, özellikleri ve ücreti
KYK yurt başvuruları sonrası KYK yurt ücretleri araştırılmaya başlandı. Yurt başvurularının başlamasıyla birlikte ücret listesi de duyuruldu. KYK yurt tipi ve özelliklerine göre fiyatlar değişiyor. İşte, güncel KYK yurt ücreti
KYK yurt ücretleri belli oldu. Bu yıl fiyatlar %40 oranında artarken, oda ücretleri 6 farklı kategoriye göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, KYK yurt tipi, özellikleri ve ücreti
KYK YURT ÜCRETLERİ
Yurt başvurularının başlamasıyla birlikte ücret listesi de duyuruldu. Bu yıl fiyatlar %40 oranında artarken, oda ücretleri 6 farklı kategoriye göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor.
1.tip: 750 TL
2.tip: 850 TL
3.tip: 850 TL
4.tip: 1050 TL
5.tip: 1150 TL
6.tip: 1250 TL
KYK YURT TİPLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?
1. tip ve 2. tip yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.
3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
4. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.
5. tip: KYK yurtları ikinci en iyi yurtlardandır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar.
6. tip: En lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.