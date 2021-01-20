Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbol
ABONE OL

Kyle O’Quinn Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, pivot Kyle O’Quinn ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı

Kyle O’Quinn Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en önemli basketbol organizasyonu olan NBA’de sekiz sezon boyunca, dört farklı takımda forma şansı bulan ve önemli bir NBA kariyeriyle ilk kez Avrupa’ya gelecek olan Birleşik Amerikalı pivot, Fenerbahçe Beko’nun uzun oyuncu rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Kyle O’Quinn’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de Jazz, galibiyet serisini 6 maça çıkardı
BASKETBOLJazz serisini 6 maça çıkardı
ZVVZ USK Prag: 70 - Fenerbahçe: 99 MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe galibiyetle başladı
ERA Nymburk: 97 - TOFAŞ: 103 MAÇ SONUCU
BASKETBOLTOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde turladı
NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi
BASKETBOLLakers'ın serisine Warriors son verdi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 79 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 53
BASKETBOLHatay, Adana'yı devirdi
Anadolu Efes: 91 - Frutti Extra Bursaspor: 58
BASKETBOLAnadolu Efes farklı galip!
NBA'de haftanın oyuncuları Lillard ve Durant
BASKETBOLHaftanın oyuncuları Lillard ve Durant
Sacramento Kings'te De'Aaron Fox'un 43 sayısı galibiyete yetmedi
BASKETBOLFox'un 43 sayısı yetmedi
Galatasaray: 89 - Basket Landes: 63
BASKETBOLGalatasaray farklı kazandı
Fenerbahçe Beko: 83 - Beşiktaş: 92 MAÇ SONUCU
BASKETBOLKartal, Fener'i 21 maç sonra devirdi!