Kylie Jenner: 'Korkma anneciğim' dedi

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Geçtiğimiz gün Stormi'ye aldığı 93 bin TL değerindeki okul çantası ile gündem olan magazin yıldızı Kylie Jenner, bu kez kızı ile birlikte çekildiği bir videoyu yayınladı. 23 yaşındaki Jenner'ın gönderisinde kızının dizine yattığı görülüyor.

O anları "Korkma anneciğim' dedi" notuyla yayınlayan Kylie Jenner'ın videosu 35 milyondan fazla izlenme aldı.

93 BİN TL'LİK OKUL ÇANTASI

Önceki gün Instagram hesabından kızının bir karesini yayınlayayan Kylie Jenner, Stormi'nin okula başladığını duyurmuştu. Kızına hediye olarak 93 bin TL değerinde bir sırt çantası aldığı görülen Jenner, uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer almıştı.