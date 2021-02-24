'PHOTOSHOP' İDDİALARINI BÖYLE YALANLADI

Düzgün fiziğini ve kaslarını sergileyen Kylie Jenner, gönderilerinde photoshop kullanmadığını kanıtlamayı amaçladı.

Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kozmetik markasının tanıtımı için paylaştığı bu pozlarının arasında bir de videoya yer verdi.