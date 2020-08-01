La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? sorusu Netflix'in açıklaması ile birlikte cevap buldu. Yayınlandığı ilk sezon itibari ile dünya çapında büyük ses getiren soygun hikayesi La Casa De Papel, 5. sezon ile final yapmaya hazırlanıyor. İşte La Casa De Papel ile ilgili detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon için Netflix resmi Twitter adresinden tarih verdi. La Casa De Papel 5 Kasım 2020'de yayına girecek 5. sezonuyla final yapacak.

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) July 31, 2020

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI