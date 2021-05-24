Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla La Casa De Papel 5. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. İşte dizinin final tarihi...

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 24, 2021

Netflix'in önceki açıklaması...

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI