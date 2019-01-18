GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. Yılın Uluslararası Starı Ödülü’nün sahibi La Casa De Papel’de Berlin'i canlandıran Pedro Alonso oldu. Türk seyircilerine Türkçe mesaj gönderen Alonso, "Merhaba İstanbul. Seni seviyorum” dedi.

Öte yandan, bir banka soygununu anlatan İspanyol dizi La Casa de Papel için geri sayım başladı. Yeni sezonla ilgili sızan görüntülerde Berlin karakteri de Profesör ile birlikte görüldü. Sahneleri izleyenler, dizinin daha önce gösterilmeyen geçmişine dair sahnelerinin çekildiğini, ikilinin de henüz banka soygununu planlamadan önce görüldükleri sahnede bir araya geldikleri yönünde yorumlar yaptı.