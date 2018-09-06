La Equidad - Medellin karşılaşma önü

Kolombiya Primera A Clausura maçında La Equidad ile Medellin, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. La Equidad 21 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Medellin 11 puanda ve 9. sırada. La Equidad, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Medellin, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 513. İddaa'da La Equidad kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Medellin kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

La Equidad önceki hafta Deportes Tolima mücadelesinde 0-1 yenildi.

Medellin ise Atletico Nacional maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan La Equidad, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Medellin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Medellin, 4 gol atarken 5 gol yedi.

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