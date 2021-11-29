10 haftadır sürüyor: La Palma'da yeni lav çatlakları! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlaklarının oluştuğunu ifade etti.

Yanardağ’dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini ifade etti.

Aena Havalimanı işletmecisi, son günlerdeki temizlik çalışmalarıyla kül birikiminin ortadan kaldırıldığını La Palma havalimanının nihayet yeniden açılabileceğini söyledi.

La Palma yerel yetkililerine göre, 27 Kasım Cumartesi gününe kadar lav akıntısı bin 151 hektarlık bir alanı yuttu ve patlama yaklaşık 2 bin 700 binaya zarar verdi, binlerce kişi adadaki evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda bulunan Cumbre Vieja Yanardağı'nın 19 Eylül'den bu yana aktif.

Lavlar, büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.

Yanardağın ağızlarından günde 900 ila 1300 ton kükürtdioksit yayılmaya devam ediyor.

La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon avroya yakın zarara ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kalmasına neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, Ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

Volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.