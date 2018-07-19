Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten şirket, ürünün 2021'e kadar piyasa sürülebilmesi için 7,5 milyon avro (8,8 milyon dolar) fon aldı.

Dünyanın kök hücre yoluyla elde edilmiş sığır etinden yapılmış ilk hamburgerini 5 yıl önce üreten Hollandalı bir şirket, restoranlara laboratuvar ortamında üretilen et satmaya yönelik planlarını sürdürmek adına kaynak aldığını açıkladı.

Yapay etin üretimi için canlı hayvandan alınan hücre örneklerini kullanan şirket yetkilileri, 2-3 yıl sonra endüstriyel ölçekli üretime geçerek, bir hamburger köftesini yaklaşık 1 dolara mal etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yetkililer, ilk ürünlerini 2021'e kadar satmayı umduklarını dile getirdi.

Şirket daha önce Google'un kurucularından Sergey Brin'den de 1 milyon euro almıştı.

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