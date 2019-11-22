Avrupa Merkez Bankası'nın ( ECB) yeni başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin kendi bölgesi dışındaki zayıflığa karşı koyması için, daha büyük kamu yatırımları da dahil olmak üzere iç talebi güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Bankacılık Konferansı'nda konuşan Lagarde, "Sorunun cevabı, dünyanın en büyük ikinci ekonomisini dünyaya açık ancak kendine güvenen, Avrupa'nın yüksek iç talep ve uzun vadeli büyüme oranları potansiyelini tam anlamıyla kullanan bir ekonomiye dönüştürmekte yatıyor" dedi.

Lagarde, ECB'nin gevşek para politikasının "yan etkilerini" izlerken, "ekonomiyi desteklemeye ve gelecekteki risklere karşılık vermeye" devam ederek, kendine düşen görevi yerine getireceğini teyit etti.

Lagarde, sürmekte olan ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin dünya ticaretinin yavaşlamasına neden olduğuna dikkat çekti ve küresel ticaretin büyüme hızının geçen yıldan bu yana yarıdan fazla düştüğünü vurguladı.

Söz konusu belirsizliklerin, beklentilerin çok daha ötesinde ısrarcı olduğunun anlaşıldığına işaret eden Lagarde, bu gelişmelerin Euro Bölgesi'ni de belirgin bir şekilde etkilediğini vurguladı. Lagarde, bu gelişmelere bağlı olarak, Euro Bölgesi ekonomik büyüme hızının da bu yıl yüzde 1.1 ile öngörülenin altında kalacağına dikkat çekti ve şöyle devam etti:

"Gelişmekte olan piyasaların öncülüğünde; küresel düzeyde, dış talepten iç talebe, yatırımdan tüketime, üretimden hizmete geçiyoruz."