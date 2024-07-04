Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı | Son dakika haberleri

        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının, boynundaki altın kolyesini çalmaya çalışan şüpheliye elindeki çubukla vurarak engel olması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Zanlı M.İ., baskınla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde ikamet eden Zahide B, sokakta yürüdüğü sırada yanına bisikletli bir kişi yaklaştı. Zahide B'ye adres soran şüpheli, daha sonra kadının boynundaki altın kolyesini çalmaya çalıştı.

        ELİNDEKİ ÇUBUĞU HIRSIZA YAPIŞTIRDI

        AA'da yer alan habere göre kadının elindeki çubukla vurarak engel olması üzerine şüpheli amacına ulaşamadan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından kadının ihbarda bulunmasıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        ZANLININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı M.İ, saklandığı ikamete yapılan baskınla yakalandı.

        REKLAM

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, şüpheli adres sorduğu kadının daha sonra boynundaki kolyeyi çalmaya çalışıyor.

        Kadının elindeki çubukla vurması üzerine zanlı olay yerinden kaçıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu