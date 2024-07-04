Adana'da, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde ikamet eden Zahide B, sokakta yürüdüğü sırada yanına bisikletli bir kişi yaklaştı. Zahide B'ye adres soran şüpheli, daha sonra kadının boynundaki altın kolyesini çalmaya çalıştı.

ELİNDEKİ ÇUBUĞU HIRSIZA YAPIŞTIRDI AA'da yer alan habere göre kadının elindeki çubukla vurarak engel olması üzerine şüpheli amacına ulaşamadan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından kadının ihbarda bulunmasıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

ZANLININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı M.İ, saklandığı ikamete yapılan baskınla yakalandı. REKLAM