Lahti - PS Kemi maçı istatistikleri

Lahti ve PS Kemi, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 33 puanlı Lahti 5. sırada bulunuyor, PS Kemi 15 puana sahip ve 12. sırada. Lahti, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. PS Kemi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 499. İddaa'da Lahti kazanır 1.30, berabere biter 3.75, PS Kemi kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Lahti önceki hafta HIFK Helsinki mücadelesinde 2-1 kazandı.

PS Kemi, KuPS Kuopio karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lahti, 14 gol attı ve 7 gol yedi.

PS Kemi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. PS Kemi, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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