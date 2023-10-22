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        Haberler Dünya Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"

        Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Malhis'ten "acil yardım" çağrısı: "Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek"

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Gazze Şifa Hastanesi'nde yaşananları Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis anlattı. Malhis, dün yaptığı açıklamada 8 saat sonra elektriğin biteceğini öne sürerek, acil yardım çağrısında bulundu. Malhis, "Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:49
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        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
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        Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini belirterek, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek" açıklamasında bulunmuştu.

        Malhis, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, çalıştığı hastanedeki yenidoğan servisinde yer alan bebeklerin durumuna ilişkin dün açıklamalarda bulundu.

        Malhis, "Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." ifadelerini kullandı.

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        Savaş sebebiyle erken doğumların olduğunu belirten Malhis, şu ifadeleri kullandı:

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        "Bu bebekler kuvözlerde, bize kalan yakıt yetmeyecek, bu bölüm güneş panelleriyle çalışıyor ama güneş her zaman yok. Akaryakıt gelmezse bu bebekler ölecek. Bu kuvözlerin çalışması için elektrik gerekli, bu bebeklerin ısınması lazım. Bu bebekler ısınmazsa soğuktan ötürü ölecek. Bebekler ısı kaybı yaşayınca hipotermiden ölecekler."

        Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini bildirerek, "Birkaç saat sonra bu bebekler ölecek ve buradan cenazeleri çıkacak." dedi.

        Hastanedeki son duruma ilişkin bilgi geçtiğinde haberimizde yer alacak.

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        #gazze
        #israil
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