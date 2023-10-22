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        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor! Seçim tarihi açıklanacak

        Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu yarın toplanarak seçim tarihini açıklayacak

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 22.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:35
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        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
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        Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı.

        Derbinin sonucu yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararı için de merakla bekleniyordu. Siyah-beyazlıların aldığı yenilgi moralleri iyice bozarken gözler yönetim kuruluna çevrildi.

        Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının yarınki toplantıda seçim tarihini açıklayacağı öğrenildi.

        KONUŞULAN SON TARİH 26 KASIM

        Siyah-beyazlı kulup kritik seçimin en geç aralık ayında yapılacağını duyurmuştu.

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        Seçim için konuşulan tarihin ise 26 Kasım olduğu aktarıldı.

        NELER YAŞANDI?

        Beşiktaş'ta Konferans Ligi'nde alınan Lugano yenilgisinin ardından ortalık karışmıştı. Siyah-beyazlı taraftarların yönetime yönelik artarken yönetim kurulu da olağanüstü toplantıya girmişti.

        4 saatlik toplantıya teknik direktör Şenol Güneş de katılırken ertesi gün tecrübeli hoca istifa ettiğini açıkladı.

        Ardından ise yönetim kurulu en geç aralık ayında olmak üzere olağanüstü seçim kararı aldı.

        Teknik direktörlüğe seçime kadar yardımcı antrenör Burak Yılmaz getirilirken İstanbulspor maçını kazanan siyah-beyazlılar, son olarak Galatasaray deplasmanda mağlup olarak rakibinin 9 puan gerisine düştü.

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