Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Lale Müzesi'nde yeni sergi: TULİPOMANİA

        Lale Müzesi'nde yeni sergi: TULİPOMANİA

        Küratörlüğünü Ali Bakova'nın yaptığı içinde, günümüz çağdaş yaklaşımlarının ile geleneksel sanat yaklaşımlarının 55 tasarımcı ve sanatçı tarafından kullanıldığı 200 eserin yer alacağı'TULİPOMANİA' adlı sergi 1 Nisan'nda İstanbul Lale Müzesi'nde açılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 00:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lale Müzesi'nde yeni sergi: TULİPOMANİA
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Lale Müzesi'nde 1-15 Nisan 2024 tarihleri arasında açılacak TULİPOMANİA Sergisi’nde AI Art - Yapay Zeka Sanatı, CodeArt, video enstelasyon, mekâna özel üretilen VR-Virtual Reality gibi günümüz çağdaş yaklaşımlarının ve geleneksel sanat yaklaşımlarının 55 tasarımcı ve sanatçı tarafından kullanıldığı 200 eser yer alacak. Küratörlüğünü Ali Bakova'nın yaptığı sergide eserleri sergilenecek tasarımcı ve sanatçıların arasında Can Akerson, Chiara de Rocchi ve Sıla Şehrazat Yücel de bulunuyor.

        Ali Bakova
        Ali Bakova

        Eserlerindeki motiflerin farklılığı, kendine özgü hammadde reçetesi ve sanatıyla hayatını bütünleştirmesi ile tanınan seramik sanatçısı İsmail Yiğit’in 250’den fazla eserin yer alacağı “LALENİN ÇİNİ İLE DANSI” sergisi 5 Nisan-15 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Lale Müzesi'nde gezilebilir. Yiğit, bu sergi için, Türkiye ve Japonya’nın milli sembolü lale ve sakura çiçeklerinin yer aldığı bir koleksiyon da hazırladı.

        Atölyeler kurarak baskı-resmi öğrenen ve üreten sanatçılara kucak açan Süleyman Saim Tekcan’ın “IMOGA’NIN ÖLÜMSÜZLERİ” sergisi 16 Nisan–6 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Lale Müzesi'nde görülebilir. Sergide, Süleyman Saim Tekcan’in atölyelerinde üretim yapmış ve bugün aramızda olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Nevzat Akoral, Tosun Bayrak, Adnan Çoker, Sadi Diren, Melike Abasıyanık Kurtiç, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ali Teoman Germaner (Aloş), Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Yusuf Katipoğlu, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Balkan Naci İslimyeli, Kadri Özayten, Şenol Yorozlu ve Mehmet Koyunoğlu’nun baskı resimleri ve fotoğrafları yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lale Müzesi
        #TULİPOMANİA
        #sergi
        #lale
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM'den çarpıcı Gazze tablosu
        BM'den çarpıcı Gazze tablosu
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları