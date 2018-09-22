İstanbul Kadıköy'de başına aydınlatma direğindeki lamba düşen kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan aydınlatma direğinde asılı lamba, henüz belirlenemeyen bir nedenle Menderes Yıldırım'ın başına düştü. Yaralanan Yıldırım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, lambanın düştüğü direğin çevresinde önlem aldı.

"ÇOLUK, ÇOCUK BİR SÜRÜ İNSAN GEÇİYOR..."

DHA'nın haberine göre başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, tedavinin ardından taburcu oldu. Olay yerine gelen Yıldırım o anları anlattı. Yıldırım, "Arkadaşlarımın yanındaydım. Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü. Yere yığıldım, arkadaşlarım hemen yardıma koştu. Hastaneye gittik röntgen çektiler. '8 saat arkadaşlarının yanında kal' dediler. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Bir sürü insan geçiyor. Çoluk çocuk başka bir arkadaşın da başına gelebilirdi. Yetkililer önlem alsın" diye konuştu.

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