Landskrona - Degerfors sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında Landskrona ile Degerfors, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 17 puanlı Landskrona 13. sırada bulunuyor, Degerfors 25 puana sahip ve 8. sırada. Landskrona, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Degerfors son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da Landskrona kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Degerfors kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Landskrona son haftadaki Sundsvall müsabasında 0-0 berabere kaldı.
Degerfors ise Östers maçında 0-2 kazandı.
Landskrona, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 13 gol yedi.
Degerfors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Degerfors, 12 gol atarken 15 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER