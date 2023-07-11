Lanetli bebek Mandy ve yaşanan ilginç olaylar

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Mandy, Kanada ve ABD'de gazete, radyo ve televizyonda yer aldı. 1999 yılında bir programa katıldı ve orada kendisinin bir psişik ve medyum olduğunu söyleyen Sylvia Browne'a götürüldü. Medyum, bebeğin içindeki ruhun çocuk felcinden ölen ikiz kardeşlere ait olduğunu söyledi. Evlatlarını kaybeden annenin acısı, enerji olarak bebeğe geçmişti ve insanların, bebeğin yanında kendini tuhaf hissetmesinin nedeni bu enerjiydi.Bugün hâlâ bile Mandy'i görmek için onlarca kişi müzeyi ziyaret ediyor.

Fotoğraf: Medyum Sylvia Browne Kaynak: AP