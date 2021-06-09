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Lara Kamhi, 'Idios & Koinos Kosmos III'ü sergileyecek

Lara Kamhi'nin 'Idios & Koinos Kosmos III' adlı mekâna özgü video ve ses yerleştirmesi, Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan 'Dalınç'ta sanatseverlerle buluşacak

Lara Kamhi, 'Idios & Koinos Kosmos III'ü sergileyecek
Lara Kamhi 'Dalınç'ta
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HABERTURK.COM

Lara Kamhi'nin 'Idios & Koinos Kosmos III' adlı mekâna özgü video ve ses yerleştirmesi, Binbirdirek Sarnıcı'nda açılacak olan 'Dalınç' sergisinde yer alacak. Kamhi, eserinde düşüncenin soyut ve somut halleri arasındaki kopma ve yeniden bağlantı kurma aşamalarını irdeliyor.

Lara Kamhi, 'Idios & Koinos Kosmos III' adını verdiği eserini "İdios Kosmos, Yunanca'da 'Fikirlerin Dünyası' anlamına gelir. 'Paylaşılan Dünya' anlamına gelen Koinos Kosmos'un karşısında durmanın yanı sıra onunla birlikte varoluşunu sürdürür. Eşsiz deneyimlerimiz ve öğrenimlerimiz sonucunda oluşan varoluşlarımızın birbiriyle kesiştiği ve koptuğu anları inceleyen bu çalışma, düşüncenin soyut ve somut halleri arasındaki kopma ve yeniden bağlantı kurma aşamalarını irdeler" şeklinde anlattı.

Küratörlüğünü Seyhan Musaoğlu'nun üstlendiği 'Dalınç' başlıklı karma dijital sanat sergisi, ilhamını yaşamın kaynağını anlamak için antik çağlardan beri felsefe tarihine konu olan elementlerden alıyor. İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin (IDAF) ilk tohumlarını atan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Pasha Bank ana sponsorluğunda Mezo Dijital tarafından düzenlenen sergi, Binbirdirek Sarnıcı'nda mekânın tarihsel dokusunu ve kültürümüzün ritüel ögelerini birleştirerek izleyiciyi farklı bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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