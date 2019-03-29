Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar

Giriş: 29.03.2019 - 09:54 | Güncelleme:  

Larissa Gacemer ile manken eşi Burak Gacemer, geçtiğimiz günlerde Finlandiya tatiline çıkmıştı. İkili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor

  • 1Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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    Larissa Gacemer ile manken eşi Burak Gacemer, geçtiğimiz günlerde Finlandiya tatiline çıkmıştı. Kuzey ışıklarını izlemeyi ihmal etmeyen çift, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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    "BİR MASAL BİTER, YENİ BİR MASAL BAŞLAR"

    Burak Gacemer, bu pozu sosyal medya hesabından, "Bir masal biter, yeni bir masal başlar" notuyla paylaştı. İkilinin tatil pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

  • 3Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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    İkili, buz bardaktan yabanmersini suyu içmeyi de ihmal etmedi.

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  • 20Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 26Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 27Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 28Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 29Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 31Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 32Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 33Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 34Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 35Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 36Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
    36|54
  • 37Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
    37|54
  • 38Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
    38|54
  • 39Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
    39|54
  • 40Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 41Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 42Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 43Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 44Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 45Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 46Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 47Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 48Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 49Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 50Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 51Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 52Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 53Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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  • 54Larissa Gacemer-Burak Gacemer çifti: Bir masal biter, bir masal başlar - Magazin haberleri
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