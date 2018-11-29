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Burak Gacemer eşinin fotoğrafının altına "Larissa Hanım ne kadayıfı ya, kadife o. Tamam söz tatlı yapacağım sana" notunu düştü. Larissa ise Burak'a "Eyvah! ne yapacağım şimdi? Silersem kötü, bırakırsam daha kötü" sözleriyle karşılık verdi.