Lask Linz - St. Polten rakamlar

Lask Linz ve St. Polten, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Ev sahibi Lask Linz, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. St. Polten, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 508. İddaa'da Lask Linz kazanır 1.30, berabere biter 3.75, St. Polten kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lask Linz son hafta oynanan Mattersburg maçında 2-1 yenildi.

St. Polten ise Admira Wacker karşılaşmasında 0-2 kazandı.

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