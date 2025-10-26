Habertürk
        Haberler Dünyadan 'Lassie' yıldızı June Lockhart 100 yaşında hayatını kaybetti

        'Lassie' yıldızı June Lockhart 100 yaşında hayatını kaybetti

        'Lassie', 'Lost in Space' ve 'Petticoat Junction'daki rolleriyle tanınan efsanevi Hollywood yıldızı June Lockhart, 100 yaşında hayata veda etti

        Giriş: 26.10.2025 - 10:03 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:03
        100 yaşında hayatını kaybetti
        TV ekranının ve sinemanın efsanevi ismi June Lockhart 100 yaşında hayatını kaybetti. En çok 'Lassie', 'Lost in Space' ve 'Petticoat Junction'daki rolleriyle tanınan oyuncunun perşembe günü saat Santa Monica'daki evinde doğal nedenlerden dolayı hayata veda ettiği öğrenildi. Lockhart'ın son anlarında yanında kızı June Elizabeth ve torunu Christianna'nın olduğu bildirildi.

        June Elizabeth, annesinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Annem her zaman sanatını canlandırmayı düşündü, ancak gerçek tutkuları gazetecilik, siyaset, bilim ve NASA'ydı. 'Lost in Space'deki rolüne değer verdi ve gelecekteki birçok astronota ilham verdiğini bilmekten çok mutlu oldu" dedi.

        Yaklaşık 90 yıla yayılan kariyeriyle Lockhart'ın hayatı, Hollywood ve modern televizyonun Altın Çağı'nı birbirine bağladı.

        New York doğumlu oyuncu, ilk sahne çıktığında sekiz yaşındaydı. 19 yaşına gelindiğinde klasik oyunlarda oynayan bir tiyatrocuydu. Daha sonra başarısını Broadway'e taşıdı ve 1947'de 'For Love or Money' ile ilk Tony Ödülü'nü kazandı.

        '1950'lerin ve 1960'ların televizyon izleyicileri onu en çok 'Lassie'deki sadık anne olarak, daha sonra 'Lost in Space'te Maureen Robinson ve 'Dr. Petticoat Kavşağı'nda Janet Craig karakterleriyle tanıdı. İki Emmy adaylığı kazanan Lockhart, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda iki yıldız sahibi olan birkaç oyuncudan biri.

        Film ve TV çalışmalarının ötesinde June Lockhart, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin gibi astronotlarla yan yana fırlatmalara ve kutlamalara katılarak NASA için resmi olmayan bir elçi oldu.

        2013 yılında NASA, onu Olağanüstü Kamu Başarı Madalyası ile onurlandırdı.

        Hayvan haklarının ömür boyu savunucusu olan June Lockhart için ailesi, çiçek yerine en sevdiği hayvana ve köpek işitme yardım kuruluşlarına bağış yapılmasını istedi.

