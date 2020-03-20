AA

Peru'da Kovid-19 nedeniyle ilk hastanın hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, 78 yaşındaki hipertansiyon hastasının 17 Mart'ta solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre; Ülkedeki vaka sayısı ise ölen hasta da dahil 234'e yükseldi.

VİRÜS LATİN AMERİKA'DA YAYILIYOR

Kolombiya’da Kovid-19 bulaşanların sayısı 108'e çıkarken, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin iyileştiği Ekvador’da 260'a, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vaka sayısı Panamada 137'ye, Venezuela'da ise 42'ye yükseldi.

PANAMA'DA YENİ ÖNLEMLER

Öte yandan söz konusu ülkeler Kovid-19'la mücadele kapsamında aldıkları önlemleri genişletmeye devam ediyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, vakaların yoğunlaştığı başkent Panama'nın yanı sıra Batı Panama ve Colon bölgelerinin salgın alanı ilan edildiğini açıkladı. Turner, iş yerleri ve okulların kapatıldığı bölgeye yabancıların girişinin de yasaklandığını belirtti.

EKVADOR'DA KARANTİNA İHLALİNE GÖZALTI

Ekvador basınına göre büyük bölümünde sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede Ekonomik ve Sosyal Katılım Bakanlığı 245 bin eve gıda paketi dağıttı. Ekvador'un batısındaki liman kenti Guayaquil'de ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 kişi gözaltına alındı.

Venezuela ile Peru'nun da katı bir şekilde karantina uygulamasına devam ettiği bölgedeki diğer ülke Kolombiya'nın da birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkenin, nüfusu 7 milyon 400 bini aşan başkenti Bogota ise 23 Mart Pazartesi sona erecek 4 günlük tam karantina provasına hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin, en kötü senaryoya hazırlık kapsamında yapacağı prova boyunca kent sakinleri dışarı çıkamayacak ve ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaya çalışılacak.

Bogota'da tam karantina provası dışındaki Kovid-19 önlemleri de devam ediyor. Sokaklar ve toplu taşıma araçlarındaki tenhalığın dikkati çektiği kentte, otobüsler ve teleferik kabinleri rutin bir şekilde dezenfekte ediliyor.

ARJANTİN'DE KARANTİNA İLAN EDİLDİ

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Fernandez, eyalet valileriyle Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'un yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00:00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Fernandez, karantina süresi boyunca, Sahil Güvenlik, Jandarma, Federal ve Eyalet polislerinin sokağın güvenliğini sağlayacağını ve geçerli sebebi olmadığı halde sokağa çıkanlar için cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.