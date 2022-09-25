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Laver Cup'ı ilk kez dünya takımı kazandı

İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer'in katılımının ardından emekliye ayrıldığını açıkladığı Laver Cup'ı ilk kez dünya takımı kazandı.

Laver Cup'ı ilk kez dünya takımı kazandı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Cup tenis turnuvasında, önceki dört Laver Cup'ı da kaybeden Dünya takımı, Avrupa takımına karşı ilk kez üstünlük sağlayarak şampiyon olmayı başardı.

Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer alırken John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımında ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur oynadı.

Turnuvanın son günde, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerken, Frances Tiafoe ise Stefanos Tsitsipas'i 1-6, 7-6(11) ve 10-8'lik skor sonrasında mağlup etmeyi başardı ve dünya takımı ilk kez Laver Cup'ı kazandı.

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