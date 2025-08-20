Habertürk
        Haberler Dünya Lavrov'dan Filistin ve Ukrayna açıklamaları | Dış Haberler

        Lavrov'dan Filistin ve Ukrayna açıklamaları

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa devletlerinin Filistin'i tanıma konusundaki açıklamalarına ve Ukrayna'ya dair değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 18:27 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:27
        Lavrov'dan Filistin ve Ukrayna açıklamaları
        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Batılı ülkelerin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladıklarını ancak tanıyacak bir Filistin devletinin kalmayabileceğini belirtti.

        Lavrov, başkent Moskova'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Ukrayna konusunda son dönemde artan diplomatik temaslara ilişkin konuşan Lavrov, ABD yönetiminin, yaşanan sorunun temel nedenlerinin çözülmesine dair zarureti daha iyi anlamaya başladığını söyledi.

        Bazı Batılı ülkelerin sürekli ateşkes çağrısı yaptığını ancak ateşkesin, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaya engel olmayacağına dair açıklamalarda bulunduklarını belirten Lavrov, "Bu doğrudan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı bir açıklamaydı. Bu kesinlikle maceracı, çatışmacı ve savaşın devam etmesini destekleyen yaklaşımın, mevcut ABD yönetimi tarafından benimsenmemesi iyi bir gelişme." dedi.

        "Rusya heyetlerin seviyesinin yükseltilmesini teklif etti"

        Ukrayna için güvenlik garantileriyle ilgili yürütülen tartışmalara değinen Lavrov, Rusya'nın da Ukrayna için güvenilir güvenlik garantilerinin geliştirilmesini desteklediğini kaydetti.

        Lavrov, Rusya'nın dahil olmadığı güvenlik garantilerini ise kabul edilemez bulduklarını ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Ukrayna konusunda ikili ve üçlü zirvelere karşı olmadıklarını belirten Lavrov, "Biz Ukrayna müzakerelerindeki heyetlerin seviyesinin artırılması teklifinde bulunduk. Ukrayna ile müzakerelerde heyet başkanlarının seviyesini yükseltme önerisi, siyasi bir çözüm hakkında konuşma girişimiyle de uyumludur." diye konuştu.

        Lavrov, Avrupa’nın uluslararası diplomatik çabalarını eleştirdi

        ABD'de bazı Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos'ta yapılan görüşmelere ilişkin konuşan Lavrov, görüşmelerin ardından Avrupa kanadından herhangi bir diplomatik çaba gösterilmediğini dile getirdi.

        Avrupa'nın, diplomatik çabanın aksine durumu tırmandırmaya devam ettiğini vurgulayan Lavrov, söz konusu "etik olmayan" çabalarla ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını değiştirmeye çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu.

        Lavrov, Avrupa'nın Orta Doğu konusunda da diplomatik çaba göstermediğine işaret ederek "Son zamanlarda, Gazze Şeridi nüfusunun başına gelen tüm dehşetlerin, insani felaketlerin ışığında, Batılı liderler Filistin devletini tanımaya hazır olduklarına dair bazı açıklamalar yapmaya başladılar." yorumunu yaptı.

        Macron’un yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Kanada Başbakanı Mark Carney'ın bu yönde açıklamalar yaptığını anlatan Lavrov, "Hepsi de eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladılar. Diplomasiniz, dış politikanız, olup bitenlere artık tahammül edilemeyeceği ve tüm bu insani trajedileri durdurmak için BM'nin uzun zamandır talep ettiği gibi Filistin devletini tanımanın gerekli olduğu sonucuna vardıysa, neden iki ay bekliyorsunuz, neden hemen yapmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

        Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna gibi Filistin konusunda da diplomatik çaba göstermediğini vurgulayarak, "Filistin devletini birkaç ay içinde tanıyacaklarına dair tüm bu güzel açıklamaların, tanıyacak bir Filistin'in kalmayacağına dair diplomatik umuda dayanarak yapıldığına dair şüphelerim var." diye konuştu.

