Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Lazio - Milan maçı canlı izle: Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio - Milan maçı hangi kanalda?

        Milan, İtalya Kupası Son 16 Turu maçında Lazio karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Lazio - Milan maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Üstün gelen taraf, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, "Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Lazio - Milan maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 18:37 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lazio - Milan maçı ne zaman?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lazio - Milan maçı için geri sayım başladı. Ligin zirvesinde yer alan Milan, Lazio karşısında galip gelip, son 8'e kalmanın hesaplarını yapıyor. Ligde kötü günler geçiren Lazio ise İtalya Kupası'nda iddiasını ortaya koymak istiyor. Peki, "Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio - Milan maçı hangi kanalda?" İşte Lazio - Milan maçı saati...

        LAZIO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Lazio-Milan maçı 4 Aralık Perşembe bugün saat 23.00'te oynanacak.

        LAZIO-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        LAZIO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

        Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı