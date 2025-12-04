Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio - Milan maçı hangi kanalda?
Milan, İtalya Kupası Son 16 Turu maçında Lazio karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Lazio - Milan maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Üstün gelen taraf, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, "Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Lazio - Milan maçı muhtemel 11'leri...
Lazio - Milan maçı için geri sayım başladı. Ligin zirvesinde yer alan Milan, Lazio karşısında galip gelip, son 8'e kalmanın hesaplarını yapıyor. Ligde kötü günler geçiren Lazio ise İtalya Kupası'nda iddiasını ortaya koymak istiyor. Peki, "Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio - Milan maçı hangi kanalda?" İşte Lazio - Milan maçı saati...
LAZIO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lazio-Milan maçı 4 Aralık Perşembe bugün saat 23.00'te oynanacak.
LAZIO-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LAZIO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao.