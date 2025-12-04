Lazio - Milan maçı canlı izle: Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio - Milan maçı canlı izle: Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio - Milan maçı hangi kanalda? Milan, İtalya Kupası Son 16 Turu maçında Lazio karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Lazio - Milan maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Üstün gelen taraf, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, "Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Lazio - Milan maçı muhtemel 11'leri...

Habertürk Giriş: 04.12.2025 - 18:37 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:37 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL