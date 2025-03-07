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        Haberler Dünya Lazkiye'de arama faaliyetleri sürüyor | Dış Haberler

        Lazkiye'de arama tarama faaliyetleri sürüyor

        Suriye'de devrik rejim unsurlarının Lazkiye ve Tartus'ta Suriye güvenlik güçlerine saldırması sonucu başlayan olaylar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İdlib ve Şam çevresinden sevk edilen askeri birliklerle şehir merkezlerinde güvenliği büyük ölçüde sağlayan Suriye güvenlik güçleri, kırsal bölgelerde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:46
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        Lazkiye'de arama faaliyetleri sürüyor
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        Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri genişletiliyor.

        Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

        Halep'ten Lazkiye'ye intikal eden Suriye ordu güçleri, sabah saatlerinde Muhtariyye bölgesinde devrik rejim unsurları tarafından saldırıya uğradı.

        Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek.

        Silahını teslim etmek isteyenlere, en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.

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        Çatışmalar sürüyor, en az 50 kişi öldü

        Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar devam ediyor.

        Çatışmalar ayrıca Lazkiye'nin Kırdaha ilçesinde de sürüyor.

        AA muhabirlerinin, askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 2 gündür devam eden çatışmalarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

        Birçok ilde gösteri düzenlendi

        Lazkiye'de dün güvenlik güçlerine düzenlenen saldırı bugün birçok ilde protesto edildi.

        Cuma namazı sonrası toplanan Şam, Halep, Hama, Humus, İdlib, Dera, Deyrizor dahil birçok ilde Suriyeliler, devrik rejim güçlerine yönelik operasyonlara destek sloganları attı.

        Tartus ve Lazkiye'deki sokağa çıkma yasağı uzatıldı

        Tartus ve Lazkiye'de gece başlayan sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

        Buna göre Tartus'ta yarın saat 10.00, Lazkiye ise 09.00'a kadar sokağa çıkmak yasaklandı.

        Suriye Genel İstihbarat Başkanı'ndan "teslim olun" çağırısı

        Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattap da X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Suriye halkının güvenliğini sağlamak, durumu istikrar ve güvenliğe kavuşturmak çalıştıklarını belirterek, devrik rejim unsurlarının en yakın güvenlik kuruluşuna teslim olmaktan ve silahlarını teslim etmekten başka seçeneği olmadığını vurguladı.

        Devrik rejimin "Şebbiha" sorumlusu yakalandı

        Suriye medyasına göre, güvenlik güçleri ayrıca sahil bölgesinde devrik rejim unsurlarına yönelik yürütülen operasyonlarda "Şebbiha" olarak bilinen "Halk Komiteleri"nden sorumlu Yusuf Harba'yı yakaladı.

        Harba'nın üzerinde el bombaları ve otomatik silahlar bulundu.

        ⁠Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

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