Eski adı Kombassan Holding olan Bera Holding, Konya'daki dev arazisini satıyor. 1988 yılında kurulan ve Konya'nın en büyük şirketleri arasında olan Kombassan Holding, 2017 yılında ismini Bera Holding olarak değiştirmişti.



İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre kağıt, karton ambalaj, teknoloji- makina, petrol ürünleri, gıda ve pazarlama, yapı malzemeleri, mermer ve maden, tekstil ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Bera Holding, Konya’daki 573 bin 660 metrekarelik arsasını hazır giyim ve ev tekstil markası LC Waikiki’ye satma kararı aldı.

100 MİLYON LİRASI PEŞİN ÖDENECEK



Bera Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi arazi için 121 milyon lira ödeyecek. Tutarın 100 milyon lirası peşin, geri kalan 21 milyon lirası ise vadeye bölünerek ödenecek.

Selçuklu ilçesinde 21464 sayılı ada üzerindeki 7-8-9-10-11-12'nci parselde yer alan arazi Konya merkeze yaklaşık 5-6 kilometre mesafede bulunuyor.

FİNANSAL İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANACAK

Bera Holding arazi satışından gelen parayı grubun finansal ihtiyaçlarında kullanacağını açıkladı.

2012'DE HALK ARZ EDİLDİ

Yurt dışındaki Türk işçilerinden toplanan paralarla kurulan ve bir dönem adı Almanya’da açılan davalarla gündeme gelen Kombassan Holding, 2012 yılında halka arz edilmişti. Kombassan Holding, 2017 yılında ismini Bera Holding olarak değiştirmişti.